Полузащитник «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи трудоустроился в чемпионате России. Игрок заключил долгосрочный трудовой договор с московским ЦСКА. Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 год и предусматривает опцию продления.

Айсауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ». Летом 2022 года хавбек перебрался в «УСМ Алжир».

После 18 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 28 баллов. Подопечные Владимира Федотова занимают лишь восьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Краснодара» на десять очков.