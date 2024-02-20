Каррера назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда», - приводит слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров же с отрывом от «быков» в шесть баллов замыкает столичное «Динамо».