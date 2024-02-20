Овчинников оценил амбиции Юрана

Российский специалист Валерий Овчинников поделился мнением об амбициях главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Усиление «Пари НН» - заслуга Юрана. Юран там главный тренер. Он амбициозный человек, хочет добиться большего. Но загадывать, где может оказаться команда в конце сезона, не хочу», - передает слова Овчинникова «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва подопечные Юрана на домашнем стадионе примут воронежский «Факел».