В АПОЭЛе не хотят отпускать Далсиу в «Ахмат»

Президент команды АПОЭЛ Никосия Продромос Петридес высказался об информации, что в услугах полузащитника Далсиу заинтересован грозненский «Ахмат».

Спортивный функционер отметил, что не хочет отпускать 27-летнего футболиста, так как команда борется за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата Кипра.

«Сделал ли «Ахмат» официальное предложение по игроку? Без комментариев. Лучше этот вопрос задать представителям российской команды», - заявил Петридес «Спорт-Экспресс».

Контракт центрального полузащитника с АПОЭЛем рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.