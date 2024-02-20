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В АПОЭЛе не хотят отпускать Далсиу в «Ахмат»

20 Февраля 2024 • 12:32 Комментировать

Президент команды АПОЭЛ Никосия Продромос Петридес высказался об информации, что в услугах полузащитника Далсиу заинтересован грозненский «Ахмат».

Спортивный функционер отметил, что не хочет отпускать 27-летнего футболиста, так как команда борется за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата Кипра.

«Сделал ли «Ахмат» официальное предложение по игроку? Без комментариев. Лучше этот вопрос задать представителям российской команды», - заявил Петридес «Спорт-Экспресс».

Контракт центрального полузащитника с АПОЭЛем рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро. 

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Апоэл Продромос Петридес Ахмат Далсиу ещё теги
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