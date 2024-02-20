Лесовой высказался о возможном возвращении в «Динамо»

Российский вингер Даниил Лесовой высказался о возможном возвращении в московское «Динамо» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 26-летний футболист в зимнее трансферное окно пополнил ряды «Маккаби» Хайфа на правах аренды до конца нынешнего сезона. У команды из Израиля есть опция выкупа контракта за один миллион евро.

Игрок отметил, что ничего не загадывает и живёт сегодняшним днем.

«В футболе все быстро меняется. В декабре я в «минус десять» сидел в Воронеже 90 минут на скамейке, а в феврале уже выхожу в стартовом составе против «Гента» в еврокубке», - приводит слова Лесового «Спорт-Экспресс».