Лесовой рассказал, почему принял решение уйти из «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой, который в зимнее трансферное окно пополнил ряды «Маккаби» Хайфа на правах аренды, рассказал, почему принял решение уйти из столичного клуба.

Игрок отметил, что после серьёзной травмы проиграл конкуренцию за место в стартовом составе, и он устал сидеть на скамейке запасных.

«О «Динамо» только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы», - приводит слова Лесового «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что 26-летний футболист уже провел три матча за команду из Израиля, но пока не смог отметиться результативными действиями.