Жоаозиньо: «Нобоа - легенда РПЛ»

Бывший футболист «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением об уходе эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

«Не общался с Крисом после его ухода, но знаю, что он вернулся в Эквадор. Нобоа - легенда РПЛ! Все-таки он успел поиграть за много хороших команд в России», - передает слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нобоа выступал в чемпионате России с 2007 года. Эквадорец является рекордсменом РПЛ по матчам среди легионеров.

В нынешнем сезоне РПЛ 38-летний хавбек провел 11 поединков. На его счету два забитых мяча и одна голевая передача.