Семак — о Марио Фернандесе: «Его состояние достаточно хорошее на сегодняшний день»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о футбольных качествах защитника питерского клуба Марио Фернандесе.

Специалист отметил, что бывший игрок сборной России прекрасно работает с мячом и хорошо проявляет себя в единоборствах.

«Главное, чтобы травмы обходили его стороной. Сейчас он с каждым матчем смотрится лучше, его состояние достаточно хорошее на сегодняшний день», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.