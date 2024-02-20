Дзюба помог «Локомотиву» победить со счётом 11:1

В рамках подготовки ко второй половине сезона московский «Локомотив» провел товарищескую встречу в ОАЭ против клуба «Гульф Юнайтед». Подопечные Михаила Галактионова отпраздновали разгромную победу со счетом 11:1.

Стоит отметить, что хет-триком в составе «железнодорожников» отметился Владимир Сарвели. Еще по мячу забили Дзюба, Пиняев, Жемалетдинов, Ненахов, Погостнов, Раков, Батраков и Радиковский.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.