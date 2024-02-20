Алдонин — о Кучаеве: «Думаю, «Пари НН» с его приходом может стать сильнее»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

Ранее СМИ сообщали, что игрок может расторгнуть контракт со столичным клубом и подписать контракт с нижегородской командой до конца нынешнего сезона.

Экс-игрок сборной России отметил, что у Кучаева в «Пари НН» не должно быть проблем с игровой практикой, ведь он является талантливым игроком, который приносил много пользы «армейцам».

«Думаю, «Пари НН» с его приходом может стать сильнее. Для Кости это возможность получать игровую практику», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».