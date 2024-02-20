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Агент Маргасова: «Мы не обсуждали с «Сочи» продление контракта»

20 Февраля 2024 • 11:23 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 31-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня текущего года.

«Сейчас не готов детально говорить об этом. На данный момент мы не обсуждали продление контракта. Ближе к лету обсудим», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Маргасов провёл за «Сочи» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой первый матч во второй части сезона команда Роберта Морено проведёт 3 марта против «Балтики».

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