Кто покинет РПЛ: оцениваем шансы команд на вылет

После длительной зимней паузы Российская премьер-лига уже стучится в наши двери. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого из аутсайдеров чемпионата наибольшие шансы напрямую сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

«Урал»

После бодрого старта «Урал» завалил вторую часть первой половины сезона, проиграв шесть раз в семи последних матчах. Однако за счёт серии побед в начале сезона подопечные Виктора Ганчаренко находятся в нормальном положении относительно остальных клубов, которые ведут борьбу за выживание. Сейчас на счету «Урала» 19 очков и 12-е место в таблице, которое позволяет остаться в РПЛ даже без участия в стыковых матчах.

Вероятность вылета напрямую: 3%

«Ахмат»

«Ахмат» нестабильно провёл первую часть сезона, чередуя серию поражений с регулярным набором очков. На данный момент грозненский клуб занимает 13-е место в таблице с 17 очками. Положение у команды Мирослава Ромащенко тяжёлое, но не критичное. К тому же «Ахмат» является крепким и опытным коллективом, который выступает в РПЛ с 2008 года. По этой причине у грозненцев есть хорошие шансы, чтобы остаться в элитном дивизионе, если они попадут в стыковые матчи.

Вероятность вылета напрямую: 7%

«Оренбург»

Уход Марцела Лички на повышение в московское «Динамо» сильно подорвал перспективы «Оренбурга» в чемпионате России. По ходу сезона клуб сменил двух тренеров, но так и не смог найти свою игру. Сейчас подопечные Давида Деограсии идут на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 15 баллов. Положение команды непростое, поэтому единственный их шанс остаться в РПЛ — выиграть стыковые матчи в конце весны.

Вероятность вылета напрямую: 15%

«Сочи»

Южане полностью провалили осенний отрезок сезона. В 18 матчах команда смогла набрать всего 11 очков и справедливо располагается в самом низу таблицы. Положительный момент заключается в том, что «Сочи» отреагировал на ситуацию в зимнее трансферное окно, подписав ряд хороших футболистов и пригласив на пост главного тренера экс-наставника сборной Испании Роберто Морено. Однако сможет ли 46-летний специалист вывести команду из кризиса — вопрос. Пока это больше похоже на ситуацию с «Торпедо», которое привело Жозепа Клотета и благополучно вместе с ним скатилось в Мелбет-Первую лигу.

Вероятность вылета напрямую: 30%

«Балтика»

Наименьшие шансы остаться в РПЛ у калиниградской «Балтики», которая занимает 15-е место, набрав 13 очков. Безусловно, команда Сергея Игнашевича на протяжении практически всей первой части сезона выглядела симпатично, но часто сказывалась разница в уровне футболистов. Руководство не стало менять тренера и усилилось рядом неплохих игроков, но малоопытному Игнашевичу будет крайне тяжело закрепиться в РПЛ.

Вероятность вылета напрямую: 45%

Дмитрий Миляев