Россия может провести товарищеский матч против Беларуси: игроки, выступающие в РПЛ из дружественной страны

Трансферная политика между двумя соседними государствами – Беларусью и Россией – давно носит дружеский характер. Неслучайно обмен между футболистами двух стран был поставлен на поток. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о белорусских футболистах, выступающих в РПЛ, и россиянах, перебравшихся в бывшую союзную республику.

Целая россыпь

Целая россыпь выходцев из Беларуси перебралась в Россию и сумела сделать здесь себе имя. Василий Баранов стал знаковой фигурой в столичном «Спартаке» (1996 – 2003 гг.), Тимофей Калачёв в «Ростове» и «Крыльях Советов» провёл в общей сложности 13 лет (с 2006 по 2019 год). А ещё были Сергей Гуренко в столичном «Локомотиве», Сергей Корниленко, который в сезонах 2008-2019 поиграл в самарских «Крыльях Советов», «Зените», «Томи» и «Рубине». Александр Мартынович наиболее ярко проявил себя в «Краснодаре», затем отыграл сезон в «Урале», а сегодня 36-летний защитник отстаивает цвета «Рубина». Важно, что белорусские футболисты не считаются иностранцами. Их появление в РПЛ не считалось и не считается чем-то из ряда вон выходящим.

Двенадцать футболистов в шести клубах

Сегодня, кстати, не так много осталось белорусов в РПЛ – всего двенадцать человек. Причём самым многочисленным уходящей зимой стало представительство в «Урале». Филипенко, Малкевич, Концевой (не путать с его полным тёзкой Артёмом Концевым, который выступал за «Спартак»), Бочеров и Щербицкий защищают цвета клуба из Екатеринбурга. Наиболее яркой звездой из них можно считать 35-летнего Егора Филипенко, который отыграл в московском «Спартаке» 22 матча, а также регулярно курсировал между белорусским БАТЭ и российскими клубами.

Сразу трое белорусов появилось по соседству в самом западном регионе России, в Калининграде. Причём произошли основные изменения менее месяца назад. «Балтика» сумела из стана прямого конкурента за сохранение путевки в РПЛ «Оренбурга» за весьма кругленькую сумму 1,6 млн евро заполучить 24-летнего полузащитника Кирилла Капленко. Отметим, что Кирилл на сегодня является самым дорогим белорусским игроком в РПЛ с трансферной стоимостью в размере 900 тыс. евро.

В подмогу Капленко в стан «Балтики» перешёл и правый полузащитник Юрий Ковалёв. Калининградцы зимой, впрочем, как и другой аутсайдер «Сочи», заметно укрепились. Команда «Ростех» с возвращением большого футбола в самый западный регион Российской Федерации вернулась и в РПЛ, перебравшись в Калининград из Тулы.

Белорусская диаспора

В Оренбурге ещё раньше южноамериканской аргентинской диаспоры высадился настоящий десант в лице белорусских ребят – Михаила Сивакова, Юрия Ковалёва, Кирилла Капленко и Кирилла Печенина. С уходом Капленко и Ковалёва в «Балтику», а Печенина – в роли свободного агента, главный тренер «горожан» Деограсия намерен восстановить свою белорусскую группу. Накануне возобновления сезона в РПЛ должен появиться 18-летний нападающий из ФК «Минск» Тимофей Мартынов.

В Казани диаспора стала скромнее с уходом Лисаковича в «Балтику». Карпицкий в Самаре в меньшей степени знаком футбольному свету.

В обратном направлении

Уходящей зимой в Беларусь вернулся 23-летний центральный полузащитник Игорь Школик, который успел поиграть за волгоградский «Ротор» и нижнекамский «Нефтехимик», но права на него принадлежали московскому «Динамо». Он будет всё так же защищать цвета «Динамо», но уже минского. Партнёром по атаке у него станет 19-летний Павел Мелёшин, который совсем недавно ярко дебютировал за московский «Спартак» и наверняка сможет проявить себя, чтобы вернуться в чемпионат России. Всего же в Высшей лиге чемпионата Беларуси выступает 18 россиян.

В союзные времена лишь однажды, в 1982-м, представитель Беларуси «Динамо» (Минск) становился чемпионом СССР. В последние годы определённое имя в Европе сделал борисовский БАТЭ, а его наставник Виктор Ганчаренко впоследствии стал одним из ведущих тренеров в РПЛ.

Белорусские футболисты в клубах РПЛ

Игрок Клуб Трансферная стоимость, тыс. евро Кирилл Капленко «Балтика» 900 Виталий Лисакович «Балтика» 800 Андрей Кудравец «Динамо» Москва 750 Егор Карпицкий «Крылья Советов» 700 Владислав Малкевич «Урал» 600 Артём Концевой «Урал» 600 Валерий Бочеров «Урал» 550 Юрий Ковалёв «Балтика» 400 Александр Мартынович «Рубин» 300 Егор Филипенко «Урал» 200 Денис Щербицкий «Урал» 200 Михаил Сиваков «Оренбург» 200

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