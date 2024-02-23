Россия может провести товарищеский матч против Беларуси: игроки, выступающие в РПЛ из дружественной страны

Трансферная политика между двумя соседними государствами – Беларусью и Россией – давно носит дружеский характер. Неслучайно обмен между футболистами двух стран был поставлен на поток. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о белорусских футболистах, выступающих в РПЛ, и россиянах, перебравшихся в бывшую союзную республику.
Целая россыпь
Целая россыпь выходцев из Беларуси перебралась в Россию и сумела сделать здесь себе имя. Василий Баранов стал знаковой фигурой в столичном «Спартаке» (1996 – 2003 гг.), Тимофей Калачёв в «Ростове» и «Крыльях Советов» провёл в общей сложности 13 лет (с 2006 по 2019 год). А ещё были Сергей Гуренко в столичном «Локомотиве», Сергей Корниленко, который в сезонах 2008-2019 поиграл в самарских «Крыльях Советов», «Зените», «Томи» и «Рубине». Александр Мартынович наиболее ярко проявил себя в «Краснодаре», затем отыграл сезон в «Урале», а сегодня 36-летний защитник отстаивает цвета «Рубина». Важно, что белорусские футболисты не считаются иностранцами. Их появление в РПЛ не считалось и не считается чем-то из ряда вон выходящим.
Двенадцать футболистов в шести клубах
Сегодня, кстати, не так много осталось белорусов в РПЛ – всего двенадцать человек. Причём самым многочисленным уходящей зимой стало представительство в «Урале». Филипенко, Малкевич, Концевой (не путать с его полным тёзкой Артёмом Концевым, который выступал за «Спартак»), Бочеров и Щербицкий защищают цвета клуба из Екатеринбурга. Наиболее яркой звездой из них можно считать 35-летнего Егора Филипенко, который отыграл в московском «Спартаке» 22 матча, а также регулярно курсировал между белорусским БАТЭ и российскими клубами.
Сразу трое белорусов появилось по соседству в самом западном регионе России, в Калининграде. Причём произошли основные изменения менее месяца назад. «Балтика» сумела из стана прямого конкурента за сохранение путевки в РПЛ «Оренбурга» за весьма кругленькую сумму 1,6 млн евро заполучить 24-летнего полузащитника Кирилла Капленко. Отметим, что Кирилл на сегодня является самым дорогим белорусским игроком в РПЛ с трансферной стоимостью в размере 900 тыс. евро.
В подмогу Капленко в стан «Балтики» перешёл и правый полузащитник Юрий Ковалёв. Калининградцы зимой, впрочем, как и другой аутсайдер «Сочи», заметно укрепились. Команда «Ростех» с возвращением большого футбола в самый западный регион Российской Федерации вернулась и в РПЛ, перебравшись в Калининград из Тулы.
Белорусская диаспора
В Оренбурге ещё раньше южноамериканской аргентинской диаспоры высадился настоящий десант в лице белорусских ребят – Михаила Сивакова, Юрия Ковалёва, Кирилла Капленко и Кирилла Печенина. С уходом Капленко и Ковалёва в «Балтику», а Печенина – в роли свободного агента, главный тренер «горожан» Деограсия намерен восстановить свою белорусскую группу. Накануне возобновления сезона в РПЛ должен появиться 18-летний нападающий из ФК «Минск» Тимофей Мартынов.
В Казани диаспора стала скромнее с уходом Лисаковича в «Балтику». Карпицкий в Самаре в меньшей степени знаком футбольному свету.
В обратном направлении
Уходящей зимой в Беларусь вернулся 23-летний центральный полузащитник Игорь Школик, который успел поиграть за волгоградский «Ротор» и нижнекамский «Нефтехимик», но права на него принадлежали московскому «Динамо». Он будет всё так же защищать цвета «Динамо», но уже минского. Партнёром по атаке у него станет 19-летний Павел Мелёшин, который совсем недавно ярко дебютировал за московский «Спартак» и наверняка сможет проявить себя, чтобы вернуться в чемпионат России. Всего же в Высшей лиге чемпионата Беларуси выступает 18 россиян.
В союзные времена лишь однажды, в 1982-м, представитель Беларуси «Динамо» (Минск) становился чемпионом СССР. В последние годы определённое имя в Европе сделал борисовский БАТЭ, а его наставник Виктор Ганчаренко впоследствии стал одним из ведущих тренеров в РПЛ.
Белорусские футболисты в клубах РПЛ
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|Кирилл Капленко
|«Балтика»
|900
|Виталий Лисакович
|«Балтика»
|800
|Андрей Кудравец
|«Динамо» Москва
|750
|Егор Карпицкий
|«Крылья Советов»
|700
|Владислав Малкевич
|«Урал»
|600
|Артём Концевой
|«Урал»
|600
|Валерий Бочеров
|«Урал»
|550
|Юрий Ковалёв
|«Балтика»
|400
|Александр Мартынович
|«Рубин»
|300
|Егор Филипенко
|«Урал»
|200
|Денис Щербицкий
|«Урал»
|200
|Михаил Сиваков
|«Оренбург»
|200
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Константин Лицин
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