Орлов рассказал о своём беспокойстве за «Зенит» перед возобновлением сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о своём беспокойстве за питерским «Зенит» перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги.

Комментатор отметил, что команда Сергея Семака находится на высоком психологическом фоне, и это его беспокоит.

«Я сам проходил эти сборы, и всегда было тягостно, когда команда не возвращалась домой за период всех сборов. «Зенит» как уехал в середине января, так всё время там и находится и приедет только накануне игр», - заявил Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.