Орлов высказался о чемпионских перспективах «Краснодара» после покупки Кастаньо

Комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне после покупки опорного полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

Эксперт отметил, что ожидает серьёзную борьбу за чемпионство, ведь усилились команды-лидеры.

«Ещё раз скажу – это игрок сборной Колумбии, который выбил Барриоса из основного состава, как раз на его позиции. И он уже играет за «Краснодар», - заявил Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что «быки» заплатили «Крус Асулю» за игрока 7,3 миллиона евро. Кастаньо подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2028 года.