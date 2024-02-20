Судебные тяжбы Промеса: Хронология событий

Нидерландский суд вынес второй обвинительный приговор в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Большинство болельщиков могли запутаться с чего началась тёмная история. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает хронологию взаимоотношения футболиста с правоохранительными и судебными органами на родине.

Первые проблемы с законом

Ещё летом 2018-го Промеса задержали на Ибице за избиение жены. Сам футболист признал вину и был выпущен под залог, но ту историю удалось уладить без какого-то серьёзного наказания. Более того, позже у пары родился четвёртый ребёнок. Это был первый звоночек, но тогда казалось, что это было просто недоразумение.

Июль 2020-го и возвращение в «Спартак»

В июле 2020 года случился тот самый инцидент с двоюродным братом Промеса. Футболиста обвинили в том, что он ударил родственника ножом в ногу. Сам Промес отрицал свою вину, но правоохранительные органы считали иначе. Тем не менее расследование шло не в пользу футболиста, и в декабре он был задержан. Это стало важной причиной, по которой «Аякс» согласился продать игрока обратно в «Спартак». Трансфер состоялся в феврале 2021-го. Вскоре после этого суд принял решение арестовать недвижимость Промеса в Утрехте: виллу стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшой флигелёк, который оценили в 600 тысяч евро.

Евгений Мележиков, который в ту пору занимал пост управляющего директора «Спартака», тогда заявил, что «красно-белые» расторгнут трансферное соглашение с «Аяксом» и не будут производить запланированные платежи, если в отношении Промеса вступит в силу обвинительный приговор суда, и футболист не сможет выполнять трудовые обязанности.

Ноябрь 2021 – март 2022-го: Предъявление обвинения

Пока Промес играл в России, в Нидерландах прокуратура продолжала своё расследование. В ноябре 2021 года было принято решение, что футболиста следует привлекать к ответственности. В марте 2022-го было выдвинуто конкретное обвинение, причём довольно серьёзное – покушение на убийство. В том же месяце должно было начаться судебное разбирательство, но его отложили.

При этом в марте нидерландское издание NOS опубликовало расшифровку телефонного разговора Промеса, в котором он действительно говорил о желании убить двоюродного брата. Тогда многие удивились, почему телефон футболиста прослушивался, но вскоре причина стала известна…

Март 2022-го: Подозрение в незаконном обороте наркотиков

В марте же 2022-го стало известно, что Промес подозревается в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. Сообщалось, что, по данным следствия, футболист со своей семьёй вложил деньги в партию кокаина весом 4000 килограммов, которая оценивалась в 120 миллионов евро. Партия была обнаружена в Антверпене ещё в апреле 2020 года бельгийской полицией, которая уже успела задержать ряд подозреваемых.

Март – июнь 2023-го: Первый судебный процесс

В октябре 2022 года была назначена дата судебного процесса по делу о покушении Промеса на двоюродного брата. Начался он лишь в марте 2023-го. Прокуратура просила для футболиста срок в два года, но защита игрока оспаривала одно из ключевых доказательств – аудиозаписи телефонного разговора. Адвокаты Промеса настаивали на том, что ордер на прослушку выдавался в рамках дела о наркоторговле и она не может быть использована в текущем разбирательстве.

Адвокаты Промеса своего добились. Обвинение в покушении было переквалифицировано в нападение с отягчающими обстоятельствами. 19 июня 2023-го суд вынес приговор – 18 месяцев тюремного заключения. Адвокат Промеса заявил, что он будет обжалован, а «Спартак» выпустил заявление, где подчеркнул, что решение не вступит в силу до завершения апелляции.

Январь – февраль 2024-го: Второй судебный процесс

В мае 2023-го прокуратура Нидерландов возбудила второе дело против Промеса – уже по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело стали рассматривать в январе 2024-го. Прокуратора просила суд вынести решение о девятилетнем тюремном сроке. Однако вердикт оказался чуть более мягким: 14 февраля Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы. Адвокаты футболиста вновь заявили о том, что решение будет обжаловано.

Сообщается, что Промес после этого был внесён в список Интерпола. При этом у России и Нидерландов отсутствует соглашение об экстрадиции, так что в нашей стране риск задержания футболиста пока невысок. После вынесения приговора голландские прокуроры арестовали девять домов, принадлежавших Промесу, в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Роман Андреев