Артур рассказал о шансах попасть в сборную Бразилии из РПЛ

Нападающий питерского «Зенит» Артур высказался о шансах попасть в сборную Бразилии из Российской премьер-лиги.

Вингер убежден, что это реально сделать.

«Если ты хорошо играешь за команду, забиваешь и отдаешь голевые передачи, то попадаешь в поле зрения сборной. Примеры Малкома и Клаудиньо говорят, что все возможно», - приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард пополнил стан команды с берегов Невы в зимнее трансферное, заключив контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

На счету Артура одна игра за сборную Бразилии среди игроков не старше 23 лет.