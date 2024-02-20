Агент Лесового: «В «Маккаби» все довольны Даниилом»

Шахар Гринберг, агент российского игрока «Маккаби» из Хайфы Даниила Лесового, рассказал об адаптации своего клиента в израильском клубе.

Напомним, Лесовой перешёл в «Маккаби» в начале февраля из «Динамо» на правах аренды.

«Нужно понимать, что он пропустил зимний подготовительный период. Так что ему требуется немного времени, чтобы набрать отличную форму. Полагаю, что в течение двух недель он должен быть в порядке. Хочу отметить, что в клубе все довольны Даниилом, ему также всё нравится», — приводит слова агента «РБ Спорт».

За «Маккаби» 26-летний Лесовой успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.