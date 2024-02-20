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«Факел» сообщил о трансфере официально

20 Февраля 2024 • 10:16 Комментировать

Бывший защитник «Сочи» Игорь Юрганов трудоустроился в новом клубе. 30-летний футболист пополнил ряды воронежского «Факела». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в «Факел», - говорится в сообщении пресс-службы воронежского коллектива.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Юрганов провел пять поединков, в которых получил одну желтую карточку.

После 18 туров чемпионата страны «Факел» набрал 21 очко и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы воронежская команда на выезде встретится с «Пари НН».

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