Артур — о «Зените»: «Внимание к команде в Бразилии повышенное»

Нападающий «Зенита» Артур рассказал о том, как относятся к питерскому клубу в Бразилии.

Форвард отметил, что на его родине считают «Зенит» самым сильным и лучшим клубом России, так как каждый год «сине-бело-голубые» забирают титул.

«Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное», - приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Питерцы заплатили «Палмейрасу» 15 миллионов евро.