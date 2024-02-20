Эдуард Мор - о легионере «Спартака»: «Он просто ходит пешком»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор подверг критике полузащитника «народной команды» Тео Бонгонда.

«Он ходит пешком. Где‑то взорвётся, потом опять ходит пешком. Команда прессингует, все прибегают, а он подходит к игроку и просто возле него стоит. Он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда», - передает слова Мора телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бонгонда провел за московский клуб 22 поединка во всех турнирах. На счету африканского полузащитника пять забитых мячей и одна результативная передача.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.