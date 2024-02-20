Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Пари НН» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.
Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, сколько хавбек будет получать в нижегородском клубе. Заработная плата Константина составит около 500 тысяч евро в год.
Не исключено, что «Пари НН» выкупит игрока по завершении текущей кампании.
В первой половине сезона полузащитник сыграл 15 матчей за «армейский» клуб.
После 18 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
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