Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Пари НН» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, сколько хавбек будет получать в нижегородском клубе. Заработная плата Константина составит около 500 тысяч евро в год.

Не исключено, что «Пари НН» выкупит игрока по завершении текущей кампании.

В первой половине сезона полузащитник сыграл 15 матчей за «армейский» клуб.

После 18 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

В «Пари НН» подтвердили новость об аренде Кучаева