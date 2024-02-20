В «Пари НН» подтвердили новость об аренде Кучаева

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал новость о подписании полузащитника столичного ЦСКА Константина Кучаева на правах аренды.

«Да, это так. Есть ли план по полноценному переходу Кучаева в «Пари НН» по окончании контракта с ЦСКА? Об этом пока рано говорить», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Арендный договор между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона. В первой половине игровой кампании Кучаев провел 15 поединков за «армейский» коллектив.

По итогам 18 туров Премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.