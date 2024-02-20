​Семак рассказал, что им движет

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, нет ли у него выгорания после пяти подряд титулов чемпиона России. По словам специалиста, он находит в себе силы благодаря результатам труда.

«Мной движет результат труда», - сказал Семак «Матч ТВ». Наставник «Зенита» отметил, что под результатом труда он имеет в виду не только турнирное положение.

«Это именно результат труда: количество мячей, которые мы забиваем, то, как мы играем в обороне, как перестраиваемся, меняя тактическую схему. Что приобретаем, что теряем, насколько своевременно успеваем обновить состав, в какой степени способны выбираться из тех сложных ситуаций, в которые попадаем», - отметил Семак.

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона на заключительном зимнем сборе в Абу-Даби. Первый матч чемпионата России в 2024 году команда Сергея Семака проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле.

После восемнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла.