​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сорвавшемся зимнем трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».

По словам Семака, он ничего не может сказать по поводу переговорного процесса по Тикнизяну. При этом наставник «Зенита» отметил уровень футболиста.

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но – не получилось», - слова Семака приведены на сайте «Матч ТВ».

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Спартак» в девятнадцатом туре чемпионата России. На текущий момент «Зенит» занимает второе место в таблице.