Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»

19 Февраля 2024 • 23:56 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сорвавшемся зимнем трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».

По словам Семака, он ничего не может сказать по поводу переговорного процесса по Тикнизяну. При этом наставник «Зенита» отметил уровень футболиста.

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но – не получилось», - слова Семака приведены на сайте «Матч ТВ».

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Спартак» в девятнадцатом туре чемпионата России. На текущий момент «Зенит» занимает второе место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Наир Тикнизян ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, что им движет
19 Февраля
23:56 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Деограсия заверил, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ
23:28 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Кучаев расторгает контракт с ЦСКА»
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» представил новичка Тахери с отсылкой на инсайд от Карпова видео
23:09 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зимой «Зенит» поработал на перспективу»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему Кучаев поможет «Пари НН»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кучаев – игрок «Пари НН», Юран подтвердил
22:37 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, почему у Ренана не получилось заиграть в «Зените»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Кобелев – о Кокорине: «Рад за Сашу, он нашёл свою команду»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая заявил, что Каррера просил в чемпионский сезон купить лидера ЦСКА
22:10 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах планируют снять сериал о Промесе
22:02 · Россия. Премьер-лига
Тимощук – о Нино: «Видно, что он лидер и пришёл к нам капитаном своей команды»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Спартак» озвучит свою позицию по будущему Промеса
Все новости
Рекомендуем