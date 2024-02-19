Деменко: «Траты «Зенита» убивают конкуренцию в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Зенит» вошёл в топ-5 клубов Европы по затратам в зимнее трансферное окно.

«Я считаю, что это плохая новость. Понятно, что «Зенит» - амбициозный клуб. Понятно, что у него основная цель - победа в чемпионате России. Но такие траты исключительно для российского чемпионата... Мне кажется, что они не оправданы. Понятно, что у «Зенита» есть большие возможности. И тренерскому штабу, конечно, приятно, что такие возможности есть.

По факту «Зенит» может оформить чемпионство, просто исходя из своего состава. Можно даже сказать, что эти траты питерцев убивают конкуренцию. Но я очень надеюсь, что в этом году соперники навяжут борьбу «Зениту». Больше всего надежды на «Краснодар». Но и от «Спартака» жду борьбы. Первый тур сразу многое решит там», - сказал Деменко.