Деограсия заверил, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Давид Деограсия, главный тренер «Оренбурга» заверил, что его команда не покинет элиту российского футбола по итогам сезона.

«Наша основная задача — сохранить прописку в РПЛ. Мы не придаём значения тому, кого именно побеждаем. Сомнений нет, сражаться будем до конца. Будет тяжело, ведь команды усиливаются. Но мы доверяем всем: игрокам, нашим болельщикам. Мы обязательно выполним задачу», - говорит Деограсия телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что сейчас «Оренбург» к понижению в классе довольно близок. Команда не выигрывает с 30 сентября, а ещё у уральского клуба всего лишь 15 баллов и 14-е место таблицы. Растерять отрыв от 15 места (два балла) можно лишь за тур. В рамках 19 тура уральцы сыграют в первом официальном матче 2024 года против московского ЦСКА в гостях.