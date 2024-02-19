Панков: «Кучаев расторгает контракт с ЦСКА»

Известный журналист Андрей Панков поделился новыми подробностями перехода полузащитника Константина Кучаева из московского ЦСКА – в «Пари НН». Ранее сообщалось, что Кучаев переберётся на берега Волги и Оки в рамках полугодичной аренды. Однако по информации Панкова, Кучаев разорвёт свой контракт с родным клубом.

«Переход не будет арендой. Это будет досрочный разрыв контракта с ЦСКА по обоюдному согласию. Костя подпишется с «Пари НН» на полгода без опции продления. История Кучаева в ЦСКА завершена. Костя хочет играть, а тренерский штаб не видит его в составе. Поэтому уход с концами — логичная история», - пишет Панков для «Чемпионата».

Ранее о переходе Кучаева в клуб порассуждал Сергей Юран, главный тренер нижегородцев. Присоединится к новому клубу Кучаев завтра, 20 февраля на сборах в ОАЭ.