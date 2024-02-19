Семак: «Зимой «Зенит» поработал на перспективу»

Сергей Семак, главный тренер питерского «Зенита» охарактеризовал зимние трансферы, которые провёл его клуб и сравнил это трансферное окно с окном в сезоне-2018/19. Тогда питерский клуб усилили иранец Сердар Азмун, колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и опытный украинский центрдеф Ярослав Ракицкий.

Напомним, что это зимой состав питерцев пополнили молодой 18-летний вингер Педро, вингер «Палмейраса» Артур, защитник «Флуминенсе» Нино, а также полузащитник Ильзат Ахметов.

«Мы взяли крепких игроков, которые усилят нашу обойму. Нельзя сравнивать футболистов, которые пришли сейчас, с теми, кто был лидером в своих сборных. Скорее, у нас была на перспективу. Более кропотливый и тяжелый труд. Но обойма «Зенита» нынешней зимой окрепла, это точно», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ».

Семак: «Педро выглядит лучше, чем мы ожидали»