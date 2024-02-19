Юран рассказал, почему Кучаев поможет «Пари НН»

Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» рассказал, чем его команде поможет грядущий новичок – Константин Кучаев, полузащитник московского ЦСКА.

«Кучаев — боец, игровик. В последнее время он имел мало игровой практики, поэтому сейчас должен быть особенно голоден до футбола, игры и результата», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Также Юран поблагодарил оба клуба за переход футболиста. Нижегородский за оперативно сработанные переговоры, а московский за то, что отпустили игрока.

Напомним, ранее сам Юран подтвердил, что Кучаев проведёт в Нижнем Новгороде период до конца текущего сезона.