Кучаев – игрок «Пари НН», Юран подтвердил

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал игроком нижегородского «Пари НН». Об этом рассказал непосредственно сам Сергей Юран, главный тренер клуба с берегов Волги и Оки.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всём договорились. Кучаев — игрок «Пари НН». Условия перехода — аренда до конца сезона», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Тренер добавил, что присоединится к новому клубу Кучаев уже совсем скоро – это случится завтра, после того как футболист прилетит из Стамбула в Абу-Даби.

Напомним, в этом сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей. В них воспитанник «армейцев» ни разу не отличился голевым действием.

«Пари НН» с 24 баллами занимает место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги – девятое.