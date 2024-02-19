Семак рассказал, почему у Ренана не получилось заиграть в «Зените»

Этой зимой питерский «Зенит» спустя год в клубе покинул молодой бразильский защитник Роберт Ренан. Он отправился в аренду на родину в «Интернасьонал». Сергей Семак, рулевой питерцев прокомментировал уход Ренана и рассказал, что у его экс-подопечного не получилось.

«Он испытал на себе давление, связанное с результатом, да еще и в другой стране — это очень непростая ситуация для молодого игрока. Мы со своей стороны давали ему шанс, но надежности именно в оборонительных действиях Роберту не хватало», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ».

Он добавил, что гораздо проще играть в команде, где на тебя никто не давит. Но трудно справиться с давлением там, где команда борется за чемпионство, и каждая ошибка может стоить очень дорого.

Ренан: «Очень доволен своей дебютной игрой за «Интернасьонал»