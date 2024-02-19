Кобелев – о Кокорине: «Рад за Сашу, он нашёл свою команду»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о недавних достижениях экс-динамовца, а ныне форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«За Сашу рад, он обрёл свой чемпионат, свою команду, где ему комфортно. Это нужно всем футболистам и это главный фактор: нужно найти свою команду, чемпионат, тренера. Просто так ничего не бывает», - делится Кобелев для «Чемпионата».

Кобелев добавил, что чемпионат Кипра не смотрит, но всегда следит за успехами Кокорина в отдельных матчах.

Напомним, в минувшее воскресенье Кокорин вошёл в историю чемпионата Кипра. Дело в том, что футболист забил самый быстрый гол в истории первенства, случилось это на 12-й секунде матча.