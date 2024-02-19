В Нидерландах планируют снять сериал о Промесе

В Нидерландах всерьёз рассматривают возможность экранизировать историю о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

Как сообщает Gelderlander, планируется снять мини-сериал, который будет рассказывать, как профессиональный футболист может быть постепенно вовлечён в преступную деятельность. Продюсера проекта Япа Шнайдера история Промеса очень захватила своим сценарием.

Точная дата выхода сериала пока что, разумеется, не известна. Однако отмечается, что съёмки планируют начать в следующем календарном году.

Напомним, что на родине в Нидерландах Промеса осудили на семь с половиной лет лишения свободы – за поножовщину с двоюродным братом и соучастие в контрабанде наркотических веществ.

Когда «Спартак» озвучит свою позицию по будущему Промеса