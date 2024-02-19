Тимощук – о Нино: «Видно, что он лидер и пришёл к нам капитаном своей команды»

Анатолий Тимощук, тренер питерского «Зенита» оценил новичка центра обороны клуба – бразильца Нино. Этот 26-летний футболист в самом расцвете сил перебрался в «Зенит» текущей зимой из «Флуминенсе», в котором был капитаном команды.

«Нино очень хорошо себя проявил. Видно, что он лидер и пришел к нам капитаном своей команды», - говорит Тимощук для «Матч ТВ».

К достоинствам Нино Анатолий отнёс то, что тот довольно уверенный игрок, умеет занимать позицию на поле и самоотверженно играет во многих эпизодах.

Напомним, что Нино подписал с «Зенитом» долгосрочный контракт, который рассчитан до конца сезона-2027/28.

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