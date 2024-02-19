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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «В России Кокорин поможет почти любому клубу»

19 Февраля 2024 • 21:39 Комментировать

Александр Тарханов, известный футбольный тренер полагает, что бомбардир кипрского «Ариса» Александр Кокорин ещё пригодится кому-то из чемпионатов посильнее кипрского. Например, российской команде.

«Думаю, что в России играть он сможет, в Европе вряд ли. Чемпионат Кипра не соответствует ведущим европейским лигам. В РПЛ он поможет почти любому клубу, за исключением, наверное, «Зенита», «Краснодара», - делится Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что вчера Кокорин сотворил историческое достижение на Кипре. Он оформил самый быстрый гол в истории национального первенства, забив его на 12-й секунде матча.

Как ​Кокорин вошёл в историю на Кипре – видео гола

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Александр Тарханов
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