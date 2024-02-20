Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг защитника московского «Спартака» Георгия Джикии и главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

- Может, Джикия и правда не в форме и не заслуживает места в основном составе, но дело всё равно в Абаскале. Мне кажется, он потерял все нити управления командой. Я так понял, там царит просто бардак. Когда Абаскаль только пришёл, в «Спартаке» играло много наших российских ребят, но он стал отдавать предпочтение иностранцам, которые ничуть не лучше, а то и хуже. Абаскаль выпускает игроков неизвестно по каким критериям и по каким качествам. Я же говорю, просто жалко болельщиков «народной команды». И главное, не предвидится у «Спартака» никакого улучшения игры или прогресса в турнирной таблице.

Сегодня, 20 февраля, московский «Спартак» на сборе в Дубае проведёт товарищеский матч с чемпионом Кыргызстана командой «Абдыш-Ата».