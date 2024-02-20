Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Кубани» Чугунов: «Может, Джикия и правда не в форме, но дело всё равно в Абаскале» эксклюзив

20 Февраля 2024 • 10:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг защитника московского «Спартака» Георгия Джикии и главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

- Может, Джикия и правда не в форме и не заслуживает места в основном составе, но дело всё равно в Абаскале. Мне кажется, он потерял все нити управления командой. Я так понял, там царит просто бардак. Когда Абаскаль только пришёл, в «Спартаке» играло много наших российских ребят, но он стал отдавать предпочтение иностранцам, которые ничуть не лучше, а то и хуже. Абаскаль выпускает игроков неизвестно по каким критериям и по каким качествам. Я же говорю, просто жалко болельщиков «народной команды». И главное, не предвидится у «Спартака» никакого улучшения игры или прогресса в турнирной таблице.

Сегодня, 20 февраля, московский «Спартак» на сборе в Дубае проведёт товарищеский матч с чемпионом Кыргызстана командой «Абдыш-Ата».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Георгий Джикия РПЛ Александр Чугунов Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
09:58 · Россия. Премьер-лига
Артур рассказал, что советовался с Клаудиньо перед своим переходом в «Зенит»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Стоит отдать должное «Краснодару», который набрал очень много очков»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Артур: «У меня была мечта попробовать силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую её в «Зените»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Медина высказался о матче сборных Парагвая и России
09:11 · Россия. Премьер-лига
Сварт — о Промесе: «Был удивлён тем, что прочитал в газетах»
08:37 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» подтвердили новость об аренде Кучаева
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, что им движет
19 Февраля
23:56 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Деограсия заверил, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ
23:28 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Кучаев расторгает контракт с ЦСКА» 1
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» представил новичка Тахери с отсылкой на инсайд от Карпова видео
23:09 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зимой «Зенит» поработал на перспективу»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему Кучаев поможет «Пари НН»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кучаев – игрок «Пари НН», Юран подтвердил
Все новости
Рекомендуем