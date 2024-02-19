Агент: Ивич был очень недоволен переходом Ахметова в «Зенит»

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о реакции наставника «Краснодара» Владимира Ивича на трансфер полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Он был очень недоволен, особенно, из-за ухода в клуб-конкурент. Если бы он ушел за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Ахметов выступал за «Краснодар» с лета 2022 года. Этой зимой 26-летний футболист перебрался из кубанского клуба в «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 21 матч во всех турнирах, отметился тремя голами и записал на свой счет два ассиста.