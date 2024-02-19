Личка – о Грулёве: «Очень рад за Славу, он долго мучился с травмой»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» оценил состояние двоих игроков своей команды, которые в понедельник сыграли после длительного восстановления от повреждений. Речь идёт о Николасе Маричале, защитнике клуба и Вячеславе Грулёве, полузащитнике динамовцев.

«Нико был в тонусе, он провёл много игр за сборную. Очень рад за Славу, он долго мучился с этой травмой и, наконец, вышел на 20 минут. Желаю, чтобы у него все было хорошо, а боль не возвращалась», - приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Маричаль в текущем сезоне провёл за «Динамо» 17 матчей во всех турнирах без результативных действий. В активе Грулёва 15 встреч, в них левый вингер оформил три гола и два ассиста.