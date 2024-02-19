Терёхин: «Возможно, что в «Пари НН» Кучаев перезапустит карьеру»

Олег Терёхин, бывший российский нападающий оценил очень вероятный переход Константина Кучаева, полузащитника ЦСКА в нижегородский «Пари НН». СМИ отправляли игрока в аренду в середняк РПЛ до конца сезона-2023/24.

«В ЦСКА конкуренция большая, большие задачи. Если у него есть желание, надо уходить в «Пари НН». Практика нормальная и возможно, что в «Пари НН» он перезапустит свою карьеру», - говорит Терёхин для «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне 25-летний воспитанник ЦСКА провёл за родной клуб 15 матчей – голевыми действиями в них он не отличился.

«Юран обычно хорошо развивает игровые возможности футболистов, при нем многие прибавляют», - добавляет Терёхин про главного тренера «горожан» Сергея Юрана.

Пономарёв считает, что Кучаев слабоват для ЦСКА