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Бальбуэна: «Если я сыграю против Тюкавина, это будет хорошая дуэль»

19 Февраля 2024 • 20:43 Комментировать

Фабиан Бальбуэна, защитник национальной сборной Парагвая порассуждал о своём партнёре по московскому «Динамо» - Константине Тюкавине. Напомним, что Тюкавин является игроком сборной России. Командам предстоит сыграть друг против друга на «ВТБ Арене» в Москве 25 марта.

«Если Тюкавин сыграет за сборную, это будет очень хорошая дуэль! Он очень хороший игрок, поэтому каждый защитник должен уделять ему много внимания, когда играет против него», - говорит Бальбуэна для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Бальбуэна оценил проведение в Москве грядущего матча и тот факт, что ему не надо будет лететь на игру в Парагвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая Фабиан Бальбуэна Константин Тюкавин ещё теги
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