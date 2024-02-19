«Рубин» заявил 17-летнего иранского форварда

Казанский «Рубин» заявил в команду 17-летнего иранского форварда Касру Тахери. Такая информация опубликована на официальном сайте РПЛ.

Официально о приходе новичка клуб из Татарстана пока не сообщал. Судя по данным на Transfermarkt, контракт с «рубиновыми» 17-летний футболист подписал до лета 2026 года. Стоимость футболиста портал оценивает в 50 тыс. евро.

Тахери является игроком сборной Ирана (до 17 лет), в составе команды он сыграл в 15 матчах и оформил шесть забитых голов.

Неофициальный новичок казанцев является воспитанником одного из самых популярных футбольных клубов Ирана, «Сепахана».

Ранее молодого футболиста связывали с московским ЦСКА.