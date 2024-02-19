Колосков: Не наблюдаю прогресса молодых российских футболистов

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о прогрессе молодых игроков РПЛ.

По мнению специалиста, прогресс футболистов зависит от уровня тренировочной работы.

«Пока очевидного прогресса не наблюдаю. Сколько молодых футболистов играют за рубежом в ведущих клубах? Нисколько. Ноль. Уехали Головин в свое время и Алексей Миранчук. Вот и весь прогресс», — заявил Колосков Metaratings.

На данный момент в сильнейших европейских лигах выступают четыре российских футболиста: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»).