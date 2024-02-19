Галямин рассказал, чего не хватило Кучаеву в ЦСКА

Дмитрий Галямин, в прошлом футболист московского ЦСКА отреагировал на вероятный уход из стана «армейцев» воспитанника Константина Кучаева. И рассказал, чего, по его мнению, не хватило Константину для успешной игры за столичный клуб.

«Он техничен, с видением поля, эфутболист хорошего уровня. Но чего-то не хватило, трудно сказать. Думаю, ему всё-таки не хватило агрессии в единоборствах как игроку центра поля, остальное у него было», - говорит Галямин Legalbet.

Напомним, ранее неофициально сообщалось о том, что Кучаев переходит в стан середняка РПЛ, нижегородского «Пари НН».

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