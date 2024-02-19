​Каррера отреагировал на тюремный срок спартаковца Промеса

Недавно Квинси Промес получил в Нидерландах шесть лет тюрьмы – футболиста признали причастным к контрабанде наркотиков. Сторона игрока «Спартака» сразу же заявила о подаче апелляции.

Комментарий по поводу этой ситуации дал бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что всё обстоит не так, как решил суд», - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч «красно-белые» проведут 2 марта – против «Зенита» в Санкт-Петербурге.