​Личка объяснил отсутствие Смолова и Карраскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о причинах отсутствия Фёдора Смолова и Хорхе Карраскаля в составе на товарищеский матч против «Крыльев Советов».

«У них были небольшие проблемы, так что мы решили не рисковать их здоровьем. Хорхе уже тренировался в общей группе, а Федя пока занимается индивидуально», - слова Лички приводит телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Напомним, что «Динамо» и «Крылья Советов» в понедельник провели два товарищеских матча. Первый завершился со счётом 1:1, а во втором динамовцы крупно победили – 5:1.

Матчи девятнадцатого тура Российской премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.