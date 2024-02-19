​Петржела оценил решение «Зенита» проводить закрытые матчи

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что товарищеские матчи команды на третьем подготовительном сборе будут закрытыми. Комментарий на этот счёт дал бывший рулевой «сине-бело-голубых» Властимил Петржела.

Петржела считает, что закрытые матчи на сборе не дадут «Зениту» никакого преимущества. Специалист отметил, что таким решением питерцы вряд ли кого-то удивили.

«Нет, это не даст команде какого-то преимущества. На сборах команды стараются поставить именно, что называется, свою игру, а не смотреть за соперников. Поэтому это личное дело «Зенита», они вполне имеют право на такое решение», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После восемнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле.