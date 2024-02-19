Дмитрий Комбаров рассказал, как будет играть его команда

Дмитрий Комбаров, главный тренер «Спартака-2» рассказал, как будет играть его команда, когда приступит к официальным матчам во Второй лиге Б.

«Команда будет играть в быстрый, агрессивный футбол, использовать короткий и средний пас, переходить быстро из обороны в атаку и обратно. Длинных передач минимум, хотим много владеть мячом и доминировать», - говорит Комбаров телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас «Спартак-2» находится на сборах в Турции, где участвует в Кубке ФНЛ. Комбаров возглавил возрождённый дубль «красно-белых» зимой 2024 года. Ранее в карьере молодого 37-летнего тренера была только петербургская «Звезда».

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