«Хайповые истории мне не интересны»: Дмитрий Комбаров исключил, что сыграет за «Спартак-2»

Дмитрий Комбаров, бывший защитник московского «Спартака» этой зимой возглавил возрождённый дубль «красно-белых», «Спартак-2».

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Комбаров исключил своё появление на футбольном поле как играющего тренера несмотря на то, что он ещё относительно молод – молодому тренеру всего лишь 37 лет.

«Карьера осталась в прошлом. А хайповые истории мне уже просто не интересны. Я сконцентрирован на работе главным тренером, а выйти поиграть могу в различных турнирах среди ветеранов, в том числе в матчах легенд – в них я уже играл», - делится Комбаров.

«Спартак-2» под руководством Комбарова будет выступать во Второй лиге Б.