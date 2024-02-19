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Адвокат Влута рассказал, когда будет рассмотрена апелляция по делу футболиста

19 Февраля 2024 • 19:08 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Эрик Томас, юрист нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута, рассказал об апелляции по делу своего клиента.

Адвокат сообщил, что она будет рассмотрена в 2024 году. Также он заявил, что передал дело своему коллеге, так как принял решение завершить карьеру после 35 лет работы. По его словам, он хочет отдохнуть с семьёй, передаёт «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что в прошлом году Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом - погиб четырёхлетний ребенок. При этом было зафиксировано, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что форвард выступает за российский клуб с 2022 года.



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