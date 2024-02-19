Адвокат Влута рассказал, когда будет рассмотрена апелляция по делу футболиста

Эрик Томас, юрист нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута, рассказал об апелляции по делу своего клиента.

Адвокат сообщил, что она будет рассмотрена в 2024 году. Также он заявил, что передал дело своему коллеге, так как принял решение завершить карьеру после 35 лет работы. По его словам, он хочет отдохнуть с семьёй, передаёт «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что в прошлом году Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом - погиб четырёхлетний ребенок. При этом было зафиксировано, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что форвард выступает за российский клуб с 2022 года.